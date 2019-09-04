استعدادا للموسم الدراسي الجديد.. جماعة طنجة تعيد تشوير ممرات الراجلين أمام المؤسسات التعليمية

أعلن مجلس جماعة طنجة، اليوم الأربعاء، انطلاق حملة “إعادة تشوير ممرات الراجلين أمام المؤسسات التعليمية ومحيطها”، استعدادا للموسم الدراسي الجديد.

وبحسب بلاغ المجلس الجماعي، فإنه اتخذ مجموعة من التدابير، والإجراءات، التي تهدف إلى ضمان السلامة الطرقية للتلاميذ، طوال الموسم الدراسي، الذي سينطلق، في الأيام المقبلة.

وأضاف البلاغ ذاته أن نائب رئيس المجلس الجماعي، المكلف بقطاع السير والجولان والنقل، عبد السلام العيدوني، ورئيس مصلحة السير والجولان بالجماعة، بسعيد حمدون، قاما بزيارات ميدانية لمختلف المؤسسات التعليمية، التي شملتها عملية التشوير، مشيرا إلى أن الحملة لقيت استحسانا من طرف فعاليات المجتمع المدني، خصوصا جمعيات آباء وأولياء التلاميذ.