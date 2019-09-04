استعدادا لمواجهة مالي.. الأولمبيون يرفعون وتيرة التحضيرات

تواصل عناصر المنتخب الوطني الأولمبي استعداداتها، في ملحق ملعب مراكش الكبير، للمباراة المهمة، التي ستجمعها بالمنتخب المالي، السبت المقبل، ضمن ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة، في مصر، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو” 2020.

ورفع الفرنسي باتريس بوميل، مدرب المنتخب الأولمبي، وتيرة التحضيرات، بعدما برمج حصتين في اليوم، ركز خلالهما على الجانب التقني، والبدني، والتكتيكي، في أفق إيجاده التوليفة الرسمية، التي سيبدأ بها مواجهة مالي.

ويبحث بوميل، الذي تم تعيينه، أخيرا، مدربا للأولمبيين، خلفا للهولندي المقال “مارك فوتا”، يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية، في لقاء السبت المقبل، تمكنه من مناقشة لقاء العودة، بأريحية نسبية.

ويحتضن الملعب الكبير لمدينة مراكش المباراة، المرتقبة للمنتخب الأولمبي، ضد أولمبي مالي، وذلك بداية من الساعة السابعة مساء.