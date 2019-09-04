"فيسبوك" يتيح لمستخدميه إمكانية التحكم بتقنية التعرف للوجه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن موقع "فيسبوك" اليوم، الأربعاء، عن تغييره سياسات استخدام تقنيّة التّعرّف للوجوه، عبر إتاحة القدرات لجميع المستخدمين مع الإبقاء عليها مغلقة بشكل تلقائيّ، بحيث سيتمّ إيقاف التشغيل التّلقائيّ للميزة عند المستخدمين، إلّا في حال أن اختاروا تشغيلها في حساباتهم.

وتشمل ميزة التّعرّف إلى الوجوه في "فيسبوك" التّعرّف على وجوه المستخدمين في الصّور ومقاطع الفيديو، ، أو لاقتراح ذكرهم والإشارة لهم في محتوى أصدقائهم.

ويعتمد "فيسبوك" على هذه الميزة لإرسال تنبيهات إلى المستخدمين عندما يكتشف وجوههم في صورة نشرها أحد الأصدقاء على الموقع، سواء تمّ التعريف عن الشخص في المحتوى أم لا.

Advertisements

ويعني التّغيير الذي أقرّته الشّركة في إعداداتها أنّ ميزات التّقنيّة لن يتمّ استخدامها بشكل تلقائيّ، وهو يأتي وسط قلق متزايد بشأن تقنية التعرف إلى الوجه، تحديدًا بشأن إمكانية استخدامها من قبل الشرطة.

وبدأت الشركة في تقديم خيار تشغيل التعرّف إلى الوجه، لبعض المستخدمين، من خلال الإعدادات في أواخر 2017، لتقوم لاحقا بتوسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل جميع المستخدمين الآن.

وقال "فيسبوك" في تدوينة نشرها اليوم إنّ أولئك الذين ليس لديهم هذا الخيار سيتلقّون إشعارًا، قريبًا، في موجز الأخبار الخاص بهم حول التغيير، إلى جانب خيار لإيقاف أو تشغيل الميزة.