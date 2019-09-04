شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بدء مفاوضات غير مباشرة بين الانتقالي والحكومة في جدة والان مع التفاصيل

قالت مصادر مطلعة إن مفاوضات غير مباشرة بدأت، قبل قليل في جدة، بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي.

وذكرت المصادر أن المفاوضات بين الطرفين بدأت فعلا قبل قليل عبر وسيط من المملكة.

وكان وفد الانتقالي وصل، أمس الثلاثاء، إلى جدة تلبية لدعة المملكة إلى اجتماع في جدة.

وتحاول أطراف في الحكومة الشرعية إفشال المفاوضات بين الحكومة والانتقالي.