المجلس السيادي السوداني: الحكومة ستعلن في غضون 48 ساعة



أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي، أن الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة على أبعد تقدير.

وأضاف الفكي، عقب اجتماع استثنائي لمجلس السيادة الانتقالي بحضور رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن الحضور استمعوا إلى شرح من حمدوك حول أسباب تأخير التشكيل الحكومي، والصعوبات التي تواجه المهمة في بعض الوزارات.

وتابع: «حمدوك يرغب في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلا لولايات السودان وللأجيال التي شاركت بالثورة، بالإضافة إلى مقتضيات التوازن من حيث تمثيل المرأة»، مشيرًا إلى أن المجلس السيادي قد تفهم أسباب التأخير ووعد بالمساعدة في إكمال أسماء الوزراء.

Advertisements

وقال إن المجلس سيعقد اجتماعا، غدًا الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء، في إطار التدارس والتشاور بين مجلس السيادة والجهاز التنفيذي.

وكان الاجتماع قد بحث قضيتين أساسيتين، هما تشكيل مفوضية السلام وتأخر تشكيل الحكومة التنفيذية.

وأكد الاجتماع على ضرورة الإسراع بتشكيل مفوضية السلام لارتباطها بالتفاوض مع الحركات المسلحة، ولارتباط قضية السلام بالستة شهور الأولى من الفترة الانتقالية، حسبما نصت عليه الوثيقة الدستورية.

