اخبار العالم

علماء يكشفون دور مشروب متداول يومياً برفع معدلات الوفاة المبكرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف فريق من العلماء، عن دور مشروب متداول بشكل يومي في العالم يؤدي الى رفع معدلات الوفاة المبكرة.
وقام فريق من العلماء بإجراء دراسة واسعة النطاق شملت 450 ألف شخص موزعين على 10 دول أوروبية استمرت لأكثر من 19 عاما.

وتوصل العلماء إلى أن شرب الصودا أو الكولا، أكثر من كوبين في اليوم يرفع من معدلات الوفاة المبكرة لدى هؤلاء الأشخاص بشكل أكبر من الذين يتناولون المشروب مرة واحدة في الشهر.


ويتسبب شرب الصودا بارتفاع نسبة السكر في الدم بالإضافة للتسبب بحدوث إلتهابات معوية.

وقال الدكتور شارون هوريش، الطبيب المساعد في جامعة إيموري بأتلانتا، إن "المشروب يتسبب بأمراض في الجهاز الهضمي بما في ذلك السرطان والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علماء يكشفون دور مشروب متداول يومياً برفع معدلات الوفاة المبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا