علماء يكشفون دور مشروب متداول يومياً برفع معدلات الوفاة المبكرة

كشف فريق من العلماء، عن دور مشروب متداول بشكل يومي في العالم يؤدي الى رفع معدلات الوفاة المبكرة.
وتوصل العلماء إلى أن شرب الصودا أو الكولا، أكثر من كوبين في اليوم يرفع من معدلات الوفاة المبكرة لدى هؤلاء الأشخاص بشكل أكبر من الذين يتناولون المشروب مرة واحدة في الشهر.
ويتسبب شرب الصودا بارتفاع نسبة السكر في الدم بالإضافة للتسبب بحدوث إلتهابات معوية.
وقال الدكتور شارون هوريش، الطبيب المساعد في جامعة إيموري بأتلانتا، إن "المشروب يتسبب بأمراض في الجهاز الهضمي بما في ذلك السرطان والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية".
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