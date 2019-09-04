الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران

اعلنت الولايات المتحدة الاميركية، الاربعاء، عن فرض عقوبات جديدة على إيران. وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن "العقوبات الأميركية الجديدة على إيران تشمل 16 كيانا و10 أشخاص و11 ناقلة نفط". وأضافت أن "العقوبات الأميركية تشمل شبكة نقل تقدم الدعم المالي للحرس الثوري الإيراني وحزب الله".

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