مصر تجدد حبس عناصر 'الأخوان المسلمين' المرحّلين من الكويت

قررت السلطات المصرية، الأربعاء، تجديد حبس ثمانية متهمين من عناصر تنظيم "الإخوان المسلمين" المرحلين من الكويت إلى مصر. وذكرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أن "التحقيقات ستستمر مع هؤلاء بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست خلافاً لأحكام القانون والدستور". ونسبت النيابة للمتهمين "الانضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون".



وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت في تموز الماضي، عن إلقاء القبض على "خلية إرهابية" مرتبطة بتنظيم الإخوان فى مصر، وسبق أن صدر ضد أعضاء بالخلية أحكام بالسجن تصل إلى 15 سنة من محاكم مصرية. وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت في تموز الماضي، عن إلقاء القبض على "خلية إرهابية" مرتبطة بتنظيم الإخوان فى مصر، وسبق أن صدر ضد أعضاء بالخلية أحكام بالسجن تصل إلى 15 سنة من محاكم مصرية.

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