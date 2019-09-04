ما حقيقة تردد أصالة على طبيب نفسي؟ الصورة تكشف!

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لم يكن أحد من جمهور أصالة يعلم بترددها على طبيب نفسي حتى حدثت مفاجأة ونشر الطبيب النفسي مصطفى النحاس، صورة تجمعه بأصالة.
وتظهر أصالة في الصورة ومعها نجليها التوأم وقد فردت فستانها لتغطي به ابنها آدم، وكتب معلقاً على الصورة: "زي ما كانت مغطية آدم بفستانها، أصالة عندها القدرة إنها تغمر ملايين بمحبتها ومشاعرها. وإنت قاعد معاها ما ينفعش تحس غير إنها واحدة من عيلتك قريبة ومهتمة بكل تفصيلة. وصعب تتخيل إن الأم البسيطة دي ممكن تتحول لأسطورة أول ما بتغني".
وأضاف: "لما تسمع بقى ألبومها الجديد تحس بحالة سعادة ودهشة، وتلاقيه بيلعب على أوتار مشاعرك. وأنا عايش حالة السعادة دي عندي أفكار كتير عن كل أغنية ححكيلكم عنها. بس قولت أشارككم فرحتي بالألبوم ومحبتي وفرحتي بيها #في_قربك".
يذكر أن أصالة طرحت أخيرا ألبومها الجديد "في قربك" كاملاً على قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، وطرح الألبوم (10 أغان) دفعة واحدة، وسط انتشار واسع ومشاهدات تخطت حاجز العشرين مليون مشاهدة للأغاني مجتمعة. بينما تصدرت أغنيتا "مبقاش سر" و"نكتة بايخة" قائمة أكثر المشاهدات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.