كشف مصدر مطلع أن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، اختار 14 وزيرا ثلثهم من النساء وبينهم امرأة للخارجية في أول حكومة سودانية منذ الإطاحة بعمر البشير في نيسان الماضي.
وقال عضو في المجموعة المدنية الرئيسية في المجلس السيادي الحاكم ينتمي لإعلان قوى الحرية والتغيير، إن أسماء عبد الله اختيرت وزيرة للخارجية مضيفا أن إبراهيم البدوي المدير الإداري منذ عام 2017 لمنتدى البحوث الاقتصادية الذي يتخذ من القاهرة مقرا له اختير وزيرا للمالية.
يذكر أن بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة، وقّع المجلس العسكري السوداني وقادة "قوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى إعلانا دستوريا، ينظم حكم البلاد في الفترة المقبلة، ويؤسس لتشكيل مجلس سيادي يقود مع برلمان وحكومة فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات ونيفا وتؤدي في نهايتها إلى انتخابات عامة.
الإعلان الدستوري المفترض توقيعه رسمياً في 17 آب الجاري، ألغى كافة القوانين التمييزية ضد النساء، ونصّ على أن يتكون المجلس التشريعي من 300 عضوا، تشكل قوى الحرية والتغيير 67 % منه، ولا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40%، ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ توقيع الوثيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر في السودان... إلغاء كل القوانين التمييزية بحق النساء وإنصافهن في الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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