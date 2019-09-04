بالفيديو: دعوات لتحقيق الإصلاحات التي ارادها الامام الحسين عليه السلام

هكذا يبدوا المشهد في بابل كل يوم... فالمواكب الحسينية تنصب، سراديق العزاء في كل مكان، وتبدوا مظاهر الحزن هي الأبرز في المدينة التي تتشح بالسواد على مدار شهرين كاملين ضمن طقوس اعتاد البابليون على إقامتها في مثل هذه الأيام من كل عام .



وفي ظل التفاعل الجماهيري الكبير مع القضية الحسينية وتحديدا في شهري محرم وصفر، يمكن استثمار هذا التفاعل بتوجيه الناس صوب اهداف الإصلاح ورفض الظلم والاستبداد التي خرج من اجلها الامام الحسين. بيد ان متخصصون اكدوا أهمية ان تتحقق أهداف الإصلاح التي ارادها الامام الحسين من دون أن تقتصر قضية كربلاء على طقوس تتكرر في كل عام. ودعوا أرباب المنابر تقديم قراءات جديدة لواقعة الطف تكون اكثر انسجاما مع الواقع، والابتعاد عن الخطاب الفئوي الذي يبعد القضية الحسينية عن هدفها الإصلاحي.وفي ظل التفاعل الجماهيري الكبير مع القضية الحسينية وتحديدا في شهري محرم وصفر، يمكن استثمار هذا التفاعل بتوجيه الناس صوب اهداف الإصلاح ورفض الظلم والاستبداد التي خرج من اجلها الامام الحسين. شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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