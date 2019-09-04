مقتل مدني بهجوم مسلح جنوب شرق بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني اثناء مروره ضمن منطقة الوردية التابعة للمدائن جنوب شرق بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف أن "القوات الامنية طوّقت مكان الحادث، فيما نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

