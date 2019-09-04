الان تتابع تصعيد خطير.. الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو وريفلين لمدينة الخليل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
اعتبرت الرئاسة الفلسطينية وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الدولة رؤوفين ريفلين اليوم الأربعاء إلى مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية “تصعيدا خطيرا”.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن “اقتحام نتنياهو وريفلين الخليل يشكل تصعيدا خطيرا واستفزازا لمشاعر المسلمين”.
وأضاف أبو ردينة أن ذلك “يأتي في سياق استمرار الاعتداءات على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، سواء في مدينة القدس المحتلة أو مدينة خليل الرحمن”.
وحذر من “التداعيات الخطيرة لهذا الاقتحام الذي يقوم به نتنياهو، لكسب أصوات اليمين المتطرف الإسرائيلي، وضمن مخططات الاحتلال لتهويد البلدة القديمة في الخليل، بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف”.
وحمل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية “مسؤولية هذا التصعيد الخطير، الذي يهدف لجر المنطقة إلى حرب دينية لا يمكن لأحد تحمل نتائجها وعواقبها”.
وأكد ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوضع حد لـ(الانتهاكات) الإسرائيلية ضد مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمنعها، باعتبارها ضمن لائحة التراث العالمي.
وفي وقت سابق قالت مصادر فلسطينية إن السلطات الإسرائيلية أغلقت المحال التجارية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وأخلت كافة المدارس فيها تمهيدا لوصول نتنياهو وريفلين إلى المدينة.
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