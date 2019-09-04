الان تتابع حكومة يسارية جديدة في إيطاليا ستؤدي اليمين الخميس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روما – الخليج 365

أعلن متحدث باسم الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا عن تشكيل حكومة ائتلاف يسارية جديدة، ستؤدي اليمين الخميس، لتطوي صفحة أزمة سياسية استمرت قرابة الشهر.

وعين رئيس الوزراء المكلف جوزيبي كونتي، لويجي دي مايو زعيم حركة خمس نجوم وزيرا للخارجية، وروبرتو غوالتييري من الحزب الديموقراطي وزيرا للمال.

وستتولى المحامية والقائدة السابقة لقوات الأمن في ميلانو، لوتشيانا لامورغيزي، وزارة الداخلية من اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، الذي تسبب في اندلاع الأزمة.

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وعين كونتي نائب رئيس الحزب الديموقراطي لورنزو غويريني وزيرا للدفاع.

وسيؤدي الوزراء اليمين عند الساعة العاشرة صباحا (08,00 ت غ) الخميس، وذلك بعد أن توصلت حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات والحزب الديمقراطي من اليسار الوسط، إلى اتفاق يجنب البلاد إجراء انتخابات مبكرة في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

واتفقت حركة خمس نجوم والحزب الديموقراطي على وضع خلافاتهما جانبا لتجنيب البلاد إجراء انتخابات مبكرة، بعد أن سحب ماتيو سالفيني حزبه اليميني المتطرف، حزب الرابطة، من الحكومة الشهر الماضي.

ويتعين على الائتلاف الجديد كسب الثقة في تصويت في مجلسي البرلمان، ربما بنهاية الأسبوع، بضمان حصوله على غالبية. ومن المتوقع أن يحصل الائتلاف على دعم حزب “احرار ومتساوون” اليساري الصغير.

ورحبت أسواق المال الإيطالية بالأنباء عن الحكومة القادمة، وسجل مؤشر فوتسي-ميب في ميلانو ارتفاعا بنسبة 1,7 بالمئة تقريبا الأربعاء.