الان تتابع إيران تفرج عن 7 من طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران – الخليج 365
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أنه تم الإفراج عن سبعة من طاقم السفينة البريطانية المحتجزة، والمؤلف من 23 شخصا.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “اسنا” عن المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي القول إنه على الرغم من أن الناقلة انتهكت القواعد المحلية، إلا أن السلطات “ليس بينها وبين قبطان وطاقم الناقلة مشكلة”، مضيفا: “هم أحرار ويمكنهم العودة لبلادهم”.
وأوضح المتحدث أن قبطان الناقلة ستينا إمبيرو هو من اختار السبعة أشخاص، وهم من الهند وروسيا ولاتفيا.
وبالنسبة للناقلة، قال موسوي إن محكمة بمدينة بندر عباس هي التي سوف تقرر مصيرها.
وكانت إيران قد احتجزت الناقلة في مضيق هرمز في منتصف يوليو (تموز).
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