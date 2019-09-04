تقارير أمريكية تكشف عن قاعدة عسكرية سرية جديدة لإيران في سوريا

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكدت مصادر استخباراتية غربية أن إيران تبني قاعدة عسكرية جديدة في سوريا، ولديها مخططات لإيواء آلاف القوات بها.



ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن مصادر، لم تسمها، أن المشروع الإيراني السري، الذي يسمى "قاعدة الإمام علي"، صدقت عليه القيادة العليا في طهران، وسيعمل على إنشائه مليشيات فيلق القدس الإرهابية.

وتحققت الشبكة، باستخدام شركة أقمار صناعية مدنية، من المعلومات والصور التي تم الحصول عليها، التي تظهر قاعدة قيد الإنشاء على الحدود السورية العراقية.

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وقال محللون بشركة "إيميج سات إنترناشيونال – آي إس آي" (متخصصة بالأقمار الصناعية)، إن صواريخ دقيقة التوجيه قد يتم إيواؤها داخل 5 منشآت مختلفة مبنية حديثًا.

كما أوضحت الصور، في الجزء الشمالي الغربي للقاعدة، وجود 10 مستودعات إضافية، فضلًا عن مبان جديدة وهياكل تخزين صاروخية.

وذكروا أن أعمال الإنشاء يمكن الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة القادمة، وسيبدأ العمل بالقاعدة بعد ذلك بفترة وجيزة.

وأشار خبراء أمنيون إلى أن هذه تعتبر أول مرة تبني فيها إيران قاعدة بهذا الحجم من الصفر في سوريا، لافتين إلى وجود موقع للجيش الأمريكي على مسافة أقل من 200 ميل من القاعدة الإيرانية الجديدة.

وفي مايو/أيار الماضي، أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن إيران تبني معبرًا حدوديًا ليس ببعيد عن القاعدة الجديدة في سوريا؛ إذ إن المعبر السابق الذي يمر بين العراق وسوريا في هذه المنطقة، البوكمال القائم، تعرض لضرر بالغ في وقت سابق من العام.

وتعمل إيران على مد نفوذها في سوريا حيث يعتقد أن طهران تقود ما يصل إلى 80 ألف مسلح في هذا البلد، هم عبارة عن مليشيات وقوات شبه عسكرية موالية لنظام ولاية الفقيه، وسط انتقادات إقليمية ودولية لدورها في سوريا الذي يعتبر سببا رئيسيا في إطالة أمد الحرب في البلد الذي مزقته الاضطرابات.