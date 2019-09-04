مسهور: السعودية قادرة على تصويب ما شاب حكومة هادي من انحرافات

Advertisements Advertisements الأربعاء 4 سبتمبر 2019 هاني مسهور كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات قال الكاتب والمحلل السياسي، ، إن الميسيري وغيره من المأزومين لن ينجحوا في تحقيق أهدافهم بإفشال #حوار_جدة.. لافتا إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي حريص على تحقيق مكاسب سياسية مشروعة.

وأكد السعودية قادرة على تصويب ما شاب حكومة هادي من انحرافات أفقدتها الكثير في مواجهة الانقلاب الحوثي. وأضاف مسهور، عبر حسابه على موقع تويتر: نعول على الدور السعودي في دفع الحكومة اليمنية لبدء الحوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي. وختم بالقول: لن يربح أي طرف من إفشال الحوار غير الحوثيين والاخوان.. واليمن جنوبه وشماله أمام فرصة للخلاص من تيارات الإسلام السياسي الفاسدة.

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