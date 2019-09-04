«الأعلى للإعلام» يحدد مدة برامج التوك شو ساعتين بالفواصل.. ويحقق مع «الحدث اليوم» بسبب «مخالفات جسيمة»

أقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضوابط التوك شو والبرامج الدينية والرياضية والطبية.

بدوره، قال الدكتور عصام فرج، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أقر ضوابط التوك شو والبرامج الدينية والرياضية والطبية وناقش الملاحظات، وتمت الموافقة على أن تكون مدة البرامج ساعتين بالفواصل الإعلانية.

وأوضح فرج، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن المجلس قرر النظر في بعض المعايير الخاصة بالبرامج الطبية، والتي تتعلق بالشروط الخاصة بمقدم البرامج والطبيب الضيف والمداخلات هل تنطبق عليها نفس الكلام أم لا.

وفي سياق متصل، يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأحد القادم التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد قناة الحدث اليوم وتشمل مخالفات جسيمة من بينها بيع الهواء وتأجير الوقت.

وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس في تصريحات لمحرري المجلس، إن الممثل القانوني للقناة يمثل في جلسة تحقيق تتناول المخالفات الخاصة بجرائم إعلامية ارتكبتها البرامج المختلفة.