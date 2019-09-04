نشطاء يحيون ذكرى حادثة 4 سبتمبر في اليمن.. ويؤكدون: الحادث يكشف شبكة التآمر الواسعة لقطر ضد التحالف العربي

الموجز

أحيا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذكرى الرابعة لاستشهاد عدد من الجنود الإماراتيين والسعوديين والبحرينيين في اليمن، في حادثة كشفت خفايا التآمر العميق بين محور تلاقت فيه قطر وإيران في تحريك كل من ميليشيا الحوثي الإيرانية وميليشيات الإصلاح والتنظيمات الإرهابية.

تفاصيل الحادث

ففي صباح يوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2015، أمرت دولة قطر بتسريب إحداثيات معسكر صافر في محافظة مأرب لميليشيا الحوثي الإيرانية، وهو الأمر الذي أسفر عن استشهاد 45 جندياً إماراتياً و10 جنود سعوديين و5 جنود بحرينيين، في واحدة من أقذر الأدوار التي قام بها هذا المحور الخبيث في اليمن، وهو ما أثار سخطاً شعبياً واسع النطاق في مختلف أنحاء دول المنطقة.

وأكد النشطاء أن حادث 4 سبتمبر كشف شبكة التآمر الواسعة في اليمن ضد قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، أبرزها استهداف التحرك الإماراتي السعودي المشترك في اليمن.

ورأى النشطاء أن هدف دولة قطر من دعم تنظيم الإخوان الإرهابي في اليمن هو تفجير الأوضاع في المحافظات المحررة ونشر الفوضى فيها حتى تعود الجماعات الإرهابية للسيطرة عليها.

وشن النشطاء هجوماً حاداً على الحملات التي تقودها الوسائل الإعلامية الممولة من دولة قطر ضد دول التحالف العربي، وعلى رأسها قناة الجزيرة، بهدف خلق قناعة عامة بأن هناك عدم انسجام في التحالف العربي، من دون الأخذ في الاعتبار الحقيقة الثابتة وهي أن العلاقات الإماراتية السعودية تستند إلى أبعاد استراتيجية عالمية وليس فقط إقليمية أو محلية في الإطار الخليجي.

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كما هاجم النشطاء تمويل قطر لآلاف الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل بث أخبار وتقارير كاذبة تحاول إقناع العالم العربي بوجود خلافات داخل التحالف بسبب الأحداث في جنوب اليمن.

ونرصد لكم أبرز ما جاء من تعليقات النشطاء على موقع تويتر:

يقول HatemAldalie: فى ذكرى 4سبتمبر لا يمكننا ان نتذكر الا خيانة #قطر للبلاد و تحالفها مع الاخوان فى قتل ابناء التحالف

وغرد حساب تحت إسم دار زايد: لم يقتصر دعم دولة الامارات لليمن على المال والسلاح بل قدمت خيرة شبابها الى ساحات الشرف والبطولة، في الصورة سمو الشيخ الشاب زايد بن حمدان يتقدم رفاق دربه مقعدا على كرسي متحرك بعد ان اصيب اصابة بالغة في اليمن جعلته مقعدا مدى الحياة

وقال إبراهيم مدالي: يصادف اليوم ذكرى #غدر_4سبتمبر، يوم استشهد فيه ابطالنا البواسل اثناء وجودهم في معسكر صافر في مأرب بعد تسريب إحداثيات موقعهم من خونة ايران وقطر و مع هذه الذكرى سيبقى التحالف قوى وعلاقات السعودية والإمارت أقوي و أقوى.

كما علّق أحمد الظفيري قائلاً: حادثة صافر التي استشهد فيها 45 جندي اماراتي و 10 سعوديين و 5 بحرينيين في عملية غادرة من المخابرات القطرية وتنسيق مع جماعة الاصلاح الاخونجية و مليشيا الحوثي في #اليمن .

حادثة سيخلدها التاريخ لأجيال بعد أجيال ، ولن يذهب دم الشهداء هدر والأيام بيننا

كما غرد هيثم النشمي: الغدر من عادات الاخوان كما عاهدناهم دائما فلم نري منهم سوي الغدر والخيانة وتعاونهم مع الحوثي في غدر التحالف خير دليل علي ذلك.