مكتب نتانياهو: سيزور موسكو قريبا لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن مكتب رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ أن "رئيس الوزراء سيزور ​موسكو​ قريبا لمقابلة الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​". يذكر أن إسرائيل ستشهد في 17 أيلول الجاري ​انتخابات​ تشريعية جديدة بعد أن حل البرلمان نفسه في شهر أيار.

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