وزير تركي: نرغب بتوقيع اتفاق تعاون مشترك مع تشيكيا

لفت وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك إلى أن "تركيا ترغب في توقيع اتفاق مع تشيكيا للعمل المشترك والاستفادة من خبرات الأخيرة في بعض المجالات"، مشيراً إلى أن "العلاقات بين تركيا وتشيكيا لا تقتصر على السياسة فقط، بل أن هناك علاقات جيدة في العديد من المجالات منها الفن والأدب، والثقافة، والرياضة".
وأكد "أنهم يأملون في أن تنعكس هذه العلاقات بشكل مثمر في المجالات التجارية والاقتصادية"، معرباً عن ثقته بـ"أن زيارة رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيس، والوفد المرافق له إلى تركيا ستسهم بشكل كبر في تعميق العلاقات بين البلدين".
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