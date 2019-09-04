رئيس وزراء إيطاليا يشكل الحكومة الجديدة

أعلن السكرتير العام للرئاسة الإيطالية، أوغو دزامبينتي، أن رئيس الوزراء ​جوزيبي كونتي​، الذي استقال مؤخرا، وافق على ترأس ​الحكومة​ وقام بتشكيل حكومة جديدة.

وأوضح دزامبينتي أن "الرئيس ​سيرجو ماتاريلا​ استقبل البروفيسور جوزيبيه كونتي الذي وافق على ترأس الحكومة وقدم أعضاءها للرئيس".

في سياق متصل، كانت حركة "5 نجوم" الإيطالية المناهضة للمؤسسات والحزب الديمقراطي الذي يمثل يسار الوسط، قد كشفت عن برنامج سياسي مشترك، لتحالفهما المقترح الذي يضع طرح ميزانية توسعية لعام 2020 في صدارة أولوياته.

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