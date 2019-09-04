سلامة: هجوم قوات حفتر على طرابلس أوقف العملية السياسية

لفت المبعوث الاممي الخاص إلى ​ليبيا​ ​غسان سلامة​ خلال جلسة ل​مجلس الأمن الدولي​ بشأن التطورات في ليبيا إلى أن "هجوم قوات ​خليفة حفتر​ على ​طرابلس​ أوقف العملية السياسية"، مشيراً إلى أن "قصف المطارات قرب طرابلس يعتبر كارثة حقيقية".

وأشار إلى "مقتل أكثر من 100 شخص في المعارك بمنطقة زوارة"، لافتاً إلى "إننا نحذر من توسع الأحداث في مرزق إلى المناطق الأخرى في ليبيا"، مفيداً بان "النائب في البرلمان سهام سرقيوة مازلت مختطفة ولم نحصل على معلومات".