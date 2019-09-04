نائب وزير داخلية تركيا: ترحيل أكثر من 40 ألف لاجئ سوري من اسطنبول

كشف نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتكلي، عن "ترحيل أكثر من 40 ألف لاجئ سوري من ​اسطنبول​ إلى ​المخيمات​، وإلى المحافظات التركية الأخرى"، مشيراً إلى أنه "تم إرسال أربعة آلاف و 606 مواطن سوري، لا يملكون أي تسجيل في اسطنبول، إلى مخيمات ​اللاجئين​، وتم طرد 35 ألف سوري من المسجلين في محافظات تركية أخرى، من اسطنبول إلى أماكن تسجيلهم في ​تركيا​".

وأشار تشاتكلي إلى أن " 1305 لاجئ سوري غادروا اسطنبول طوعا، متوجهين إلى ​سوريا​".