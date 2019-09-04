نائب وزير داخلية تركيا: ترحيل أكثر من 40 ألف لاجئ سوري من اسطنبول

كشف نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتكلي، عن "ترحيل أكثر من 40 ألف لاجئ سوري من اسطنبول إلى المخيمات، وإلى المحافظات التركية الأخرى"، مشيراً إلى أنه "تم إرسال أربعة آلاف و 606 مواطن سوري، لا يملكون أي تسجيل في اسطنبول، إلى مخيمات اللاجئين، وتم طرد 35 ألف سوري من المسجلين في محافظات تركية أخرى، من اسطنبول إلى أماكن تسجيلهم في تركيا".
وأشار تشاتكلي إلى أن " 1305 لاجئ سوري غادروا اسطنبول طوعا، متوجهين إلى سوريا".
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