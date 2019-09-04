نيويورك تايمز: نتانياهو كان على وشك مهاجمة إيران سنة 2012

كشف موقع "نيويورك تايمز" عن أن "تل أبيب كانت تحضر لشن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية لسنوات عديدة، وفي سنة 2012 كاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يعطي الضوء الأخضر لشنها"، مشيراً إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين يفكرون حاليا في احتمالية شن هجمات على إيران مع أو بدون موافقة واشنطن، حيث يعتقدون أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب لن يشكل عائقا بقدر سلفه الرئيس الاميركي السابق باراك أوباما".
ولفت إلى أن "نتانياهو مارس ضغطا على إدارة أوباما بتهديداته، ما دفع بالأخير إلى التعجيل في الموافقة على الاتفاق النووي سنة 2015"، مشيراً إلى ان "إدارة الرئيس الأميركي السابق كانت ترسل مسؤولا لنتنياهو كل شهر تقريبا من أجل إقناعه بعدم تنفيذ تهديداته".
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