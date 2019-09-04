نيويورك تايمز: نتانياهو كان على وشك مهاجمة إيران سنة 2012

كشف موقع "​نيويورك تايمز​" عن أن "​تل أبيب​ كانت تحضر لشن هجمات على المنشآت النووية ال​إيران​ية لسنوات عديدة، وفي سنة 2012 كاد رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ يعطي ​الضوء​ الأخضر لشنها"، مشيراً إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين يفكرون حاليا في احتمالية شن هجمات على إيران مع أو بدون موافقة ​واشنطن​، حيث يعتقدون أن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ لن يشكل عائقا بقدر سلفه الرئيس الاميركي السابق ​باراك أوباما​".

ولفت إلى أن "نتانياهو مارس ضغطا على إدارة أوباما بتهديداته، ما دفع بالأخير إلى التعجيل في الموافقة على ​الاتفاق النووي​ سنة 2015"، مشيراً إلى ان "إدارة الرئيس الأميركي السابق كانت ترسل مسؤولا ل​نتنياهو​ كل شهر تقريبا من أجل إقناعه بعدم تنفيذ تهديداته".