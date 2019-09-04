مسؤولة تركية: أنقرة ستقدم الدعم لإعادة إعمار العراق

لفتت رئيسة المجموعة التركية في ​الجمعية البرلمانية​ الآسيوية أسومان أردوغان إلى إنه "ينبغي أن تكون العلاقات بين ​تركيا​ و​العراق​ بمستوى جيد"، مؤكدة أن "تركيا ستقدم الدعم للعراق في إعادة أعماره".

وأشارت إلى "إننا رأينا تقدما في إعادة إعمار العراق، نحن سعداء لهذا الوضع"، لافتةً إلى أنه "يجب أن تكون علاقاتنا مع العراق الجار والشقيق جيدة، تركيا تقدم الدعم للعراق في قضية ​المياه​، وإعادة الإعمار، وجميع القضايا الأخرى".