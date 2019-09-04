لفتت رئيسة المجموعة التركية في الجمعية البرلمانية الآسيوية أسومان أردوغان إلى إنه "ينبغي أن تكون العلاقات بين تركيا والعراق بمستوى جيد"، مؤكدة أن "تركيا ستقدم الدعم للعراق في إعادة أعماره".
وأشارت إلى "إننا رأينا تقدما في إعادة إعمار العراق، نحن سعداء لهذا الوضع"، لافتةً إلى أنه "يجب أن تكون علاقاتنا مع العراق الجار والشقيق جيدة، تركيا تقدم الدعم للعراق في قضية المياه، وإعادة الإعمار، وجميع القضايا الأخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولة تركية: أنقرة ستقدم الدعم لإعادة إعمار العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.