وزير الداخلية اليمني: أي حوار سيكون مع الإمارات وليس المجلس الانتقالي

شدد وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري على "رفض الحكومة الحوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي تحت أي ظرف كان"، مؤكدا أن "التفاوض لن يكون إلّا مع ​الإمارات​ إن أرادت"، مشيراً إلى أنه "لم ولن يتم أي حوار مع المجلس الانتقالي، باعتباره أداة عسكرية مع الإماراتيين، والحكومة لن تحاور أو تفاوض إلا صاحب تلك الأدوات، وليس الأدوات نفسها".

وأكد أن "​الحكومة اليمنية​ ستعود إلى عدن لا محالة، سواء كان ذلك بالسلم أو بالحرب، وأن ​الجيش الوطني​ مستعد للقيام بالمهمة"، متهماً الإمارات بـ"قصف قوات الجيش في منطقة العلم، بين محافظتي أبين وعدن جنوبي البلاد"، قائلا "إن ذلك تم تحت مبررات واهية وكاذبة".