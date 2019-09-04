سلطات اميركا: فرض عقوبات ضد إيران تتعلق بشركات شحن وتجارة وناقلات نفط

أعلنت السلطات الاميركية عن "فرض ​عقوبات​ أميركية جديدة ضد ​إيران​ تتعلق بشركات شحن وتجارة وناقلات نفط". وكان وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ قد لفت يوم أمس إلى "إننا فرضنا عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية بسبب أنشطة تطوير ​صواريخ​ باليستية".

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