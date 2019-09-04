دوكان: لاصلاح قطاع الكهرباء لما يعود به بالفائدة على كافة القطاعات بلبنان

لفت المنسق الفرنسي لمؤتمر "سيدر" بيار دوكان في تصريح له بعد لقائه وزيرة الطاقة ندى بستاني إلى أن "المحادثات كانت مُطولة مع الوزيرة بستاني وتركز البحث في موضوع الكهرباء"، مثنياً على "التطور الحاصل في تنفيذ بنود خطة الكهرباء"، مؤكداً "ضرورة الوصول الى كهرباء 24/24 من أجل جذب المستثمرين اللبنانيين والأجانب خصوصاً أن الكهرباء حاجة مُلِّحة في ظل الوضع الاقتصادي في لبنان وما يُعانيه، وإستنتجنا من خلال محادثاتنا مع الوزيرة ان هناك تقدماً كبيراً حاصلاً في اطار خطة الكهرباء لناحية الجباية وخفض العجز والهدر الفني والغير الفني وزيادة القدرة الانتاجية لمؤسسة كهرباء لبنان، وكذلك بخصوص التعرفة التي لم تتم زيادتها منذ فترة ليست بقصيرة".
وأعرب عن "ضرورة اصلاح هذا القطاع لما يعود به بالفائدة على كافة القطاعات في لبنان"، مؤكداً أن "بستاني خبيرة في هذا القطاع وتعلم جيداً ما تقوم به وتعلم بالملف منذ سنوات"، مشيراً إلى "سيدر" ستقدم فرصة في هذا الاطار".
من جهتها، اشارت بستاني إلى ان "اللقاء تناول المواضيع المختصة بوزارة الطاقة والمياه والمتعلقة منها بالأخص بـ"سيدر" وبمواضيع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والأهمية الكبرى كانت لملف الكهرباء حيث عرضنا للتقدم الحاصل في هذا الملف وفي خطة الكهرباء تحديداً".
من جهة أخرى، استقبلت بستاني السفير الالماني في لبنان وتم البحث في سبل التعاون في اطار الكهرباء والمياه والنفط.
كما التقت السفيرة الجديدة لليونيسف وتطرقت مع سفيرة الدانمارك الى مشاريع الوزارة في مجالات الكهرباء والمياه والنفط وسبل التعاون.
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