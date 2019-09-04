الحريري طلب في تعميم الى إدارات الدولة ومؤسساتها جداول تتضمن معلومات عن العاملين لديها

اصدر رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ تعميما اليوم، طلب فيه من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح والصناديق المستقلة والمجالس والهيئات وجميع المؤسسات اوالمسميات التي تمول جزئيا أو كليا من ​الدولة​ سواء أكانت مشمولة بصلاحية ​مجلس الخدمة المدنية​ أو غير مشمولة بها، وضمن مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخه، إعداد المستندات المبينة أدناه وتنظيمها في جداول مفصلة تتضمن المعلومات المتعلقة بالعاملين لديها من موظفين ومتعاقدين وأجراء وسائر العاملين بأية صفة كانت وفق النماذج المدرجة في متن هذا التعميم، وإيداعها مجلس الخدمة المدنية بموجب كتاب موقع من قبل الوزير المعني بصفته الرئيس التسلسلي لوزارته وبصفته وزير الوصاية تبعا للصلاحية، على أن يرفق بالمستندات المطلوبة بيان تفصيلي بملاك الوزارة النافذ حاليا، وإفادة عن المؤسسات العامة والمصالح والصناديق المستقلة والمجالس والهيئات والمؤسسات والمسميات التي تمول كليا أو جزئيا من الدولة، الخاضعة لوصاية الوزارة أو المرتبطة بها وبيان تفصيلي بملاك كل منها النافذ حاليا.

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