عثمان التقى رئيسة بعثة منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في لبنان

التقى المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ رئيسة بعثة منظمة ​الأمم المتحدة​ لمراقبة ​الهدنة​ في ​لبنان​ رئيسة هيئة الأركان اللواء كريستين لوند على رأس وفد، في زيارةٍ وداعية لمناسبة قرب انتهاء مهامها في لبنان، وبحث معها سبل تعزيز التنسيق القائم بين ​قوى الامن​ واللجنة.

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