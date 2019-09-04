قيومجيان تابع خطة الشؤون الاجتماعية للوقاية والاستجابة لتزويج الاطفال

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان، انها "تعمل على اعداد خطة العمل للوقاية والاستجابة لتزويج الاطفال"، بالتعاون مع "اليونيسيف" والتنسيق مع الوزارات المعنية والمرجعيات الدينية بعد ارتفاع نسبة الزواج المبكر في لبنان بشكل كبير.
وفي هذا الاطار اجتمع وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان مع مديرة برنامج حماية الطفل في اليونيسيف يوهانا اريكسون والخبير وائل زكار، لمتابعة مستجدات اعداد الخطة ومناقشة الاقتراحات المقدمة والعمل على تطويرها.
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