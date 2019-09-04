قيومجيان تابع خطة الشؤون الاجتماعية للوقاية والاستجابة لتزويج الاطفال

أعلنت ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ في بيان، انها "تعمل على اعداد خطة العمل للوقاية والاستجابة لتزويج الاطفال"، بالتعاون مع "​اليونيسيف​" والتنسيق مع الوزارات المعنية والمرجعيات الدينية بعد ارتفاع نسبة ​الزواج​ المبكر في ​لبنان​ بشكل كبير.

وفي هذا الاطار اجتمع وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ مع مديرة برنامج حماية الطفل في اليونيسيف يوهانا اريكسون والخبير وائل زكار، لمتابعة مستجدات اعداد الخطة ومناقشة الاقتراحات المقدمة والعمل على تطويرها.