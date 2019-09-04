فنيانوس عرض شؤوناً تنموية مع عطالله البستاني المرعبي فضل الله وعسيران

عرض وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ في مكتبه اليوم مع وزير المهجرين ​غسان عطالله​ كافة المستجدات الراهنة في البلاد، اضافة الى الشأن الخدماتي التنموي.

وتناول مع النائب ​حسن فضل الله​ الوضع العام ورؤية الوزارة والخطة الانمائية التي ستقوم بها في هذا المجال لهذا العام. التي سيكون لها تأثير ايجابي على صعيد الانماء في كافة المناطق اللبنانية.

وتداول مع عضو كتلة ​تيار المستقبل​ النائب ​طارق المرعبي​ في الشؤون الانمائية المناطقية لعكار، من تأهيل وصيانة الطرق وضرورة ايلاء الاهتمام لكل ما يتعلق بالقضايا الخدماتية، خصوصاً تعزيل مرافئ ​الصياد​ين في ​العبدة​ ليتمكن الصياد من الابحار في مركبة .

وعرض الوزير فنيانوس مع النائب ​علي عسيران​ في حضور رئيس بلدية ​الصرفند​ ​علي خليفة​ ونقيب الغواصين المحترفين محمد السارجي، امكانية احياء مدينة

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سياحية في بحر الصرفند واعادة بناء الشواطئ الرملية في لبنان خصوصاً في الجنوب لأنه مشروع بيئي سياحي ووطني يحافظ على

الثروة الطبيعية، اضافة الى تنظيم المداخل والمخارج في الصرفند حفاظاً على ​السلامة العامة​.

وعرض فنيانوس مع الوزير السابق ​ناجي البستاني​ الوضع العام الراهن وشؤوناً خدماتية مناطقية.