شدياق بحثت مع هنادي بري في التحول الرقمي والمكننة في مديرية التعليم المهني

عقدت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​ اجتماعا مع المدير العام للتعليم المهني والتقني ​هنادي بري​ وتناول البحث سبل دعم وزارة التنمية الإدارية للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في المديرية ومكننة عمل المديرية الذي سيسمح بالتالي بتسهيل إنجاز المعاملات من دون تكبيد الطالب عناء الانتقال والانتظار طويلا للحصول على معاملته.

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