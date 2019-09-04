عقدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق اجتماعا مع المدير العام للتعليم المهني والتقني هنادي بري وتناول البحث سبل دعم وزارة التنمية الإدارية للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في المديرية ومكننة عمل المديرية الذي سيسمح بالتالي بتسهيل إنجاز المعاملات من دون تكبيد الطالب عناء الانتقال والانتظار طويلا للحصول على معاملته.
كانت هذه تفاصيل خبر شدياق بحثت مع هنادي بري في التحول الرقمي والمكننة في مديرية التعليم المهني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.