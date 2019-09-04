المخابرات اوقفت المطلوب المصري فادي إبراهيم أحمد علي لانتمائه إلى فتح الإسلام

أوقفت دورية من ​مديرية المخابرات​ على أحد مداخل ​مخيم عين الحلوة​ المطلوب المصري فادي إبراهيم ​أحمد علي​ الملقب بـ "أبو خطاب" لانتمائه إلى تنظيم "​فتح الإسلام​" الإرهابي وهو يعتبر أحد أبرز المطلوبين الإرهابيّين لقيامه بتشكيل خليّة أمنية إرهابية تعمل لصالح تنظيم "داعش" وقد تم توقيف معظم أفرادها، وكانت هذه الخليّة قد خطّطت لاستهداف مراكز للجيش اللبناني وعسكريين وبعض الأماكن الدينية والسياحية في عدد من المناطق اللبنانية.

وشارك في معارك ضد الجيش في ​طرابلس​ عام 2014 ضمن مجموعة الإرهابيَّيْن ​أسامة منصور​ و​شادي المولوي​.

غادر مخيم عين الحلوة في أيلول عام 2017 حيث قام ببثّ فيديو يوثّق خروجه، قبل أن يعود إلى المخيم المذكور في شباط 2018 معاوِداً نشاطه الإرهابي في التخطيط لتنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني.

بوشرت التحقيقات مع الموقوف بإشراف ​القضاء​ المختص.

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