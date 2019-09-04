عميد الخارجية في "القومي": الأولوية للقضاء على آخر ارهابي يتواجد على الأرض السورية

رأى عميد الخارجية في الحزب السوري القومي الاجتماعي ​قيصر عبيد​، أن "الحل السياسي" شأن السوريين والأولوية القضاء على آخر ارهابي يتواجد على الأرض السورية، مشيرا خلال لقائه نائبة رئيسة بعثة ​الاتحاد الأوروبي​ في ​لبنان​ جوليا كوخ دي بيوليه، الى "أن الجهات التي تتحدث عن الحل السياسي مطالبة بلعب دور ايجابي، إن لجهة عدم عرقلة عودة النازحين أم لجهة رفع الحصار عن سوريا"، وأكّد "أن ​الدولة السورية​ بتصديها للارهاب، تدافع عن كل دول العالم وشعوبها وعن الانسانية جمعاء."

وتمّ خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع، لا سيما موضوع ​النازحين السوريين​، حيث عرض كل طرف السبل التي يراها مناسبة لعودة النازحين، في حين أكدت دي بيوليه بأن الاتحاد الأوروبي يرى بأن "الحل السياسي في سورية أسهل الطرق لعودة النازحين".

وأطلع عبيد المسؤولة الأوروبية على حقيقة معاناة النازحين السوريين، وتداعيات هذا ​النزوح​ على صحة هؤلاء وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وما يشكله من أعباء على ​الاقتصاد اللبناني​، مطالباً الهيئات والمؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها لأنها هذه المعاناة.



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