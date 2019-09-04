مغارة العاقورة وافد جديد الى الخريطة السياحية اللبنانية

اشار عضو كتلة الجمهورية القوية النائب ​زياد الحواط​ الى ان "مغارة ​العاقورة​ وافد جديد الى الخريطة السياحية ال​لبنان​ية"، مضيفا:"مبروك لاهالي العاقورة ولكل لبنان هذه التحفة الطبيعية التي تزيّن ​جرد جبيل​. ومع هذه المغارة يتعزز موقع جبيل كمتحف زاخر بالجمال والروعة".

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