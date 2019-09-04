افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن "​اندلاع حريق​ كبير في أحد البساتين بالجهة الغربية ل​مخيم عين الحلوة​ الواقعة عند منطقة الحسبة بالقرب من موقف العكبراني، حيث تمددت النيران لمساحة كبيرة والتهمت عدداً من الاشجار"، مشيراً إلى أنه "على الفور حضر فوج ​الدفاع المدني​ الفلسطيني في المخيم لإخماده بخراطيم ​المياه​ وبكل الإمكانيات المتاحة، كما وتداعى العديد من أبناء المخيم بالمبادرة والمساعدة بأواني المياه من داخل المنازل والأزقة منعاً لتمدد الحريق إلى المنازل المجاورة وعمد الدفاع المدني إلى إحداث فجوات بالجدران كي يتمكنوا من الوصول إلى مصادر النيران وإخمادها بشكل كامل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إخماد حريق كبير في أحد البساتين بالجهة الغربية لمخيم عين الحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.