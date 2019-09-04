كنعان: أين اصبح ملف التوظيف المخالف المحال الى ديوان المحاسبة منذ أيار؟

لفت رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "من البنود المقرة أيضا في موازنة 2019 منح ​الحكومة​ ​ديوان المحاسبة​ الامكانيات البشرية والمادية اللازمة لانهاء تدقيق قطوعات الحسابات خلال 6 اشهر"، متسائلا "أين اصبح ملف التوظيف المخالف المحال اليه من لجنة المال والموازنة منذ أيار الماضي؟".

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