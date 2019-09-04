كونتي: دى مايو يتولى حقيبة الخارجية في الحكومة الإيطالية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ): أعلن رئيس الوزراء الإيطالي المكلف جوزيبي كونتي اليوم الأربعاء أن لويجي دى ماي، زعيم حركة خمس نجوم، سوف يتولى حقيبة الخارجية في الحكومة الإيطالية الجديدة. وأضاف كونتي أن روبرتو جوالتيري، رئيس اللجنة الاقتصادية فى البرلمان الأوروبى، وعضو الحزب الديمقراطي / يسار وسط/ سوف يتولى حقيبةالاقتصاد.

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