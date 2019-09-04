بالصور.. مكتبة الإسكندرية تحتفي بمرور 500 عام على رحيل "دافنشي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

احتفت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بمرور 500 عام على رحيل الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي، خلال فعاليات الندوة الدولية بعنوان "دافنشي .. إرث عالمي"، التي تنظمها المكتبة بالتعاون مع السفارة الإيطالية، والمعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، والمتحف الوطني للعلوم والتكنولوجيا بإيطاليا.

وقال الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن ليوناردو دافنشي خلف للبشرية جمعاء إرثًا إنسانيًا عظيمًا، ووصفه بحجز الزاوية في تاريخ الفن والعمارة، مضيفا أن دافنشي منذ صغره كان رمزًا للصبر والإخلاص والتفاني في العمل، وكرس حياته من أجل مستقبل البشر جميعًا.

ورحب الفقي بالتعاون مع السفارة الإيطالية والمعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة والمتحف الوطني للعلوم والتكنولوجيا بإيطاليا، وطلاب معهد دون بوسكو.

ولفت مدير مكتبة الإسكندرية إلى أنه تلقى من وزير البترول الراحل عبد الهادي قنديل قبل وفاته مجلدين قيمين عن ليوناردو دافنشي، كان قد حصل عليهما كإهداء بعد توقيع إحدى الاتفاقيات مع إيطاليا، ليتم حفظهما ضمن المجموعات القيمة والنادرة بمكتبة الإسكندرية.

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من جانبه، أعرب جيلدو سامبيري القنصل الفخري لدولة إيطاليا في الإسكندرية، عن سعادته لاحتفاء مكتبة الإسكندرية بتراث ليوناردو دافنشي، قائلا: "إن المكتبة أعطت الفرصة لدافينشي بأن يعيش في منبع الثقافة والتاريخ بعد مرور 500 عام على رحيله".

ويشارك في الاحتفالية عدد من المتخصصين والخبراء من مصر وإيطاليا، منهم الدكتور "جيوفاني لاني"؛ محرر بصحيفة Il Resto del Carlino الإيطالية، وطبيب العيون والفنان التشكيلي الدكتور فريد فاضل، والدكتور ريكاردو ماجناني؛ خبير اقتصادي وباحث في عصر النهضة، والدكتور باولو فانينو بالمعهد الثقافي الإيطالي، والفنان الإيطالي كارلو سيموني.

كما يتحدث في الندوة الدكتور باولو ساباتيني؛ مدير المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، بمداخلة عبر الانترنت.

ويُصاحب الندوة معرضًا حول أعمال دافنشي في العلوم، يضم صورًا من نماذج مجموعة المتحف الوطني للعلوم والتكنولوجيا بإيطاليا.