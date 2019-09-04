الغرف التجارية: إلغاء الدولار الجمركي تصحيح لمسار تداول السلع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منار الرخ:

قال إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، في بيان اليوم الأربعاء، إن قرار وزارة المالية بإلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي لن يؤثر نسبيا على أسعار السلع والخدمات وخاصة السلع الغذائية المتداولة بالأسواق.

وأضاف أن إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي عند احتساب قيمة المدفوعات الجمركية على الواردات والعودة لسعر الصرف اليومي للدولار وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري يمثل تصحيحًا لمسار عمليات تداول السلع والخدمات بالآلية التي تدعم تخفيض تأثير تشوهات الأسعار.

وقال رئيس الاتحاد إن عددًا من هذه السلع يتم إعفائها من الرسوم الجمركية كما أن نسبة كن السلع تدخل البلاد و يتم استيرادها من خلال اتفاقيات موقعة بين مصر وعدد من الدول و المنظمات، مما يعطي مزايا تفاضلية في استيراد السلع من هذه الدول و يتم إعفائها من الرسوم الجمركية.

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وكانت المنتجات والسلع تامة الصنع تتم معاملتها من قبل وفقا لسعر صرف الدولار اليومي السائد، وسعر الدولار الجمركي كان يسري على السلع الأساسية فقط وأهمها الخامات ومستلزمات التشغيل للمصانع التى ينطبق عليها تعريفة جمركية منخفضة نسبيا وفقا لنسب التصنيع وطبيعة الخامات والمستلزمات المستوردة مما يجعل التأثير على التكاليف الإجمالية للإنتاج محدود نسبيا، بحسب البيان .

وأشار العربي، إلى أنه لا داعي للقلق من القرار، نظرا لمحدودية التأثير على التكاليف الإجمالية للإنتاج للمصنعين مع الأخذ فى الاعتبار أن الفارق بين السعرين( سعر الدولار السائد وسعر صرف الدولار الجمركي) الذي كان معمولا به خلال الفترة الماضية أصبح أقل من 4%.

وأضاف أن القرار له نواحي إيجابية لأنه يمنع الازدواجية بوجود سعرين للدولار، ما يعمل على ضبط المنظومة الجمركية بعودتها للوضع الطبيعي ويصحح الوضع الاستثنائى المؤقت الذي كان ساريا خلال الفترة الماضية ويساعد على الدفع بمزيد من الدعم للجنيه للمصري أمام الدولار.