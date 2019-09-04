وزير الخارجية التونسي يبحث مع سفير الإمارات علاقات التعاون بين البلدين

بحث وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مع سفير الإمارات العربية المتحدة لدى تونس راشد المنصوري علاقات التعاون بين البلدين بالإضافة إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
اللقاء، الذي عقد بمقر الوزارة اليوم الأربعاء، حرص تونس على الارتقاء بمختلف أوجه التعاون الثنائي مع الإمارات العربية المتحدة في ضوء الإمكانيات الهامة المتاحة في كلا البلدين، وعلى تعزيز التشاور والتنسيق مع مختلف الدول العربية بخصوص القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما وأن تونس تتولى رئاسة الدورة الحالية للقمة العربية، وتستعد لتسلم مهامها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي بداية من يناير 2020.
وذكرت وزارة الخارجية - في بيان أن الجهيناوي أكد خلال
من جهته، أكد الدبلوماسي الإماراتي تطلع بلاده إلى الارتقاء بعلاقاتها مع تونس في مختلف المجالات وتعزيز التشاور الثنائي.
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