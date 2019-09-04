رئيس الوزراء الإيطالي يصل القصر الرئاسي لتقديم قائمة وزراء حكومته

وصل رئيس الوزراء الإيطالي المكلف جوزيبي كونتي، للقصر الرئاسي لكي يقدم قائمة وزراء حكومته الجديدة للرئيس سيرجيو ماتاريلا. وإذا وافق ماتاريلا على القائمة، سوف يعلن كونتي تشكيل حكومته بعد لقاء الرئيس. وسوف يتم إجراء مراسم أداء اليمين، ربما في وقت لاحق من اليوم. لاحق من اليوم. وبعد ذلك سوف يتم تنصيب الحكومة رسميا، ولكن سوف تخضع لتصويت بالثقة في غرفتي البرلمان خلال الأيام المقبلة. Advertisements حث رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الاثنين 2 سبتمبر 2019 أعضاء حركة (5-نجوم) المناهضة للمؤسسات على دعم ائتلاف جديد بالتحالف مع الحزب الديمقراطي المعارض وقال إن مثل تلك الحكومة بمقدورها أن تحقق نقلة للبلاد. حركة (5-نجوم) المناهضة للمؤسسات على دعم ائتلاف جديد بالتحالف مع الحزب الديمقراطي المعارض وقال إن مثل تلك الحكومة بمقدورها أن تحقق نقلة للبلاد. وعقد كونتي جولة من المحادثات مع الحزبين في محاولة لتشكيل حكومة جديدة بعد أن انهار التشكيل الوزاري السابق عندما انسحب حزب الرابطة اليميني في محاولة لإجراء انتخابات مبكرة.

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