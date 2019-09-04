التحالف العربي: سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون في صعدة بعد إطلاقه من نفس المحافظة

أفادت قيادة التحالف العربي بإطلاق جماعة "أنصار الله" الحوثية صاروخا باليستيا من محافظة صعدة بمديرية سحار، وسقوطه داخل مديرية الصفراء من نفس المحافظة.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات تركي المالكي، إن الحوثيين أطلقوا "بعد ظهر اليوم الأربعاء 4 سبتمبر، صاروخاباليستيا، من محافظة صعدة في مديرية سحار باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة بمديرية الصفراء".
وأشار المالكي إلى "استمرار المليشيا الحوثية في انتهاكالقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني"
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي".
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