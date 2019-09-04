بدء حوار غير مباشر بين الحكومة اليمنية و"الانتقالي الجنوبي" بجدة

أفادت وكالة "رويترز" عن بدء حوار غير مباشر بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي في جدة لإنهاء القتال جنوب اليمن.
يأتي ذلك، بعدما رفضت الحكومة اليمنية في وقتسابق اليوم، الحوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدة رغبتها في عقد حوار مع الإمارات فقط بهدف حل الأزمة في جنوب اليمن.
وقال وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري إنه "إذا كان لا بد من حوار، فإنه سيكون مع الأشقاء في الإمارات وتحت إشراف الأشقاء في السعودية، باعتبار أن الإمارات هي الطرف الأساسي والأصيل في النزاع بيننا وبينهم، وما المجلس الانتقالي إلا واجهة وأداة أساسية لهم".
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