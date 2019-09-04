ترحيل أكثر من 40 ألف لاجئ سوري من أسطنبول

قال نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتكلي، اليوم الأربعاء، إنه تم ترحيل أكثر من 40 ألف لاجئ سوري من اسطنبول إلى المخيمات، وإلى المحافظات التركية الأخرى.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة محافظة اسطنبول، أنه يجب على اللاجئين السوريين غير المسجلين في هذه المحافظة، مغادرتها قبل حلول 20 أغسطس.

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وأضاف تشاتكلي، في حديث للصحفيين:

"تم إرسال أربعة آلاف و 606 مواطن سوري، لا يملكون أي تسجيل في اسطنبول، إلى مخيمات اللاجئين، وتم طرد 35 ألف سوري من المسجلين في محافظات تركية أخرى، من اسطنبول إلى أماكن تسجيلهم في تركيا.

وأشار تشاتكلي إلى أن " 1305

لاجئ سوري غادروا اسطنبول طوعا، متوجهين إلى سوريا".

في السنوات الأخيرة، استقبلت تركيا حوالي 3.6 مليون لاجئ من سوريا. وتم بناء أكثر من 20 مخيما للاجئين في 10 مقاطعات تركية، وفيها توجد مدارس ويتم تقديم المساعدة الطبية اللازمة، والغذاء. ومع ذلك، يعيش هناك فقط خمس هؤلاء اللاجئين، والباقي منتشر في مدن مختلفة من البلاد، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى خلافات ومواجهات بين اللاجئين والسكان المحليين.