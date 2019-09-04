الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة ويغلق باب الساهرة بالأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين من الضفة الغربية، غالبيتهم أسرى محررون، بحسب "وكالة أنباء الشرق الأوسط".
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اليوم الأربعاء: "أنه تم اعتقال 5 فلسطنيين من محافظة نابلس، و3 آخرين من محافظة بيت لحم، وفلسطينيين اثنين من الخليل".
وعلى صعيد آخر، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي،
وقال شهود عيان "إن قوات الاحتلال أغلقت باب الساهرة بشكل مفاجئ ومنعت المواطنين من دخول المسجد الأقصى من خلاله".
وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، كافة المحلات التجارية الواقعة على جانبي الشارعمن منطقة الرأس بجوار مستوطنة كريات أربع، حتى المسجد الإبراهيمي بالخليل على إغلاق أبوابها، تمهيدًا لزيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للخليل اليوم الأربعاء.
وذكرت مصادر فلسطينية، أن الحياة في محيط المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة تسير بشكل طبيعي حتى الآن وقد توجه الطلبة إلى مدارسهم، وفتحت المحال التجارية داخل البلدة القديمة أبوابها، على الرغم من انتشار قوات الاحتلال بشكل مكثف في تلك المنطقة.
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