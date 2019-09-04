الحكومة الإيطالية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية غداً الخميس

أعلن مكتب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الأربعاء، تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
وأضافت رئاسة الجمهورية أنه من المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية غداً الخميس.
وينهي هذا الإعلان الأزمة السياسية التي دخلت فيها إيطاليا إثر تفكك الائتلاف الحاكم بعد أن انسحب منه وزير الداخلية ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني في 8 أغسطس الماضي ودعا لانتخابات مبكرة.
لكن المشاورات السياسية، التي أجراها رئيس الجمهورية ماتاريلا، أسفرت عن تشكيل ائتلاف بين حركة "خمس نجوم" بزعامة لويجي دي مايو والحزب الديموقراطي.
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وبموجب هذا الاتفاق، أعيد تكليف جوزيبي كونتي برئاسة الوزراء.
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