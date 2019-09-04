أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، اليوم الأربعاء، أنها سحبت رسمياً مشروع قانون لتسليم المطلوبين للصين، كان قد أثار احتجاجات واسعة النطاق منذ ثلاثة أشهر.
وقد أعلنت لام عن سحب مشروع القانون في بيان متلفز، اليوم، عقب لقاء عدد من القادة السياسيين.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن لام أعلنت عن إجراء دراسة مستقلة حول أداء الحكومة، كما أكدت التزامها بمراجعة كيفية تعامل الشرطة مع المظاهرات.
وقالت لام "الأمور التي حدثت خلال الشهرين الماضيين أصابت الجميع بالصدمة والحزن"، مضيفة "المواطنون يشعرون بالقلق، هم يريدون الخروج من الوضع المتأزم الحالي".
اقرأ أيضاً... زعيمة هونج كونج تعرب عن رغبتها في الحوار لتهدئة المحتجين
وتأتي هذه الخطوة بعد مظاهرات أخيرة شهدت وقوع اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب.
وكانت أسهم هونج كونج قد ارتفعت بعد ورود تقارير بأن لام سوف تسحب رسمياً مشروع القانون.
وقد ارتفع مؤشر هانج سينج بنسبة 3.9%، فيما تعد أعلى زيادة يسجلها منذ شهر نوفمبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر سحب مشروع قانون أثار أزمة في هونج كونج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.