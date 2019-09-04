سحب مشروع قانون أثار أزمة في هونج كونج

أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، اليوم الأربعاء، أنها سحبت رسمياً مشروع قانون لتسليم المطلوبين للصين، كان قد أثار احتجاجات واسعة النطاق منذ ثلاثة أشهر.

وقد أعلنت لام عن سحب مشروع القانون في بيان متلفز، اليوم، عقب لقاء عدد من القادة السياسيين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن لام أعلنت عن إجراء دراسة مستقلة حول أداء الحكومة، كما أكدت التزامها بمراجعة كيفية تعامل الشرطة مع المظاهرات.

وقالت لام "الأمور التي حدثت خلال الشهرين الماضيين أصابت الجميع بالصدمة والحزن"، مضيفة "المواطنون يشعرون بالقلق، هم يريدون الخروج من الوضع المتأزم الحالي".

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وتأتي هذه الخطوة بعد مظاهرات أخيرة شهدت وقوع اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب.

وكانت أسهم هونج كونج قد ارتفعت بعد ورود تقارير بأن لام سوف تسحب رسمياً مشروع القانون.

وقد ارتفع مؤشر هانج سينج بنسبة 3.9%، فيما تعد أعلى زيادة يسجلها منذ شهر نوفمبر الماضي.